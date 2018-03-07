На Тернопільщині згорів автомобіль «Daewoo Lanos»

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

На Тернопільщині згорів автомобіль.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 6 березня о 21.02 в с. Смиківці Тернопільського району на картинговому полі виникла пожежа автомобіля «Daewoo Lanos».

Внаслідок пожежі автомобіль знищено. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Прибувши на місце виклику пожежно-рятувального виявлено згорілий корпус даного автомобіля без номерних знаків, гасіння не проводилось. Власника автомобіля, водія або пасажирів на місці події не виявлено.