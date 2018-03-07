На Тернопільщині згорів автомобіль «Daewoo Lanos»
11:22, 07 березня 2018Тернопіль
170 0
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
фото УНІАН
На Тернопільщині згорів автомобіль.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 6 березня о 21.02 в с. Смиківці Тернопільського району на картинговому полі виникла пожежа автомобіля «Daewoo Lanos».
Внаслідок пожежі автомобіль знищено. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
Прибувши на місце виклику пожежно-рятувального виявлено згорілий корпус даного автомобіля без номерних знаків, гасіння не проводилось. Власника автомобіля, водія або пасажирів на місці події не виявлено.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter