У Тернополі внаслідок падіння з 6-го поверху недіючої будівлі загинув 23-річний юнак (фото)
15:34, 12 березня 2018Тернопіль
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Правоохоронці з'ясовують причини до трагедії та не виключають версію самогубства.
У Тернополі внаслідок падіння з 6-го поверху загинув 23-річний юнак.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, численні травми потерпілий отримав 11 березня близько 11:30, впавши з кількаметрової висоти довгобуду на вул. Текстильній.
Врятувати життя юнаку медикам не вдалося. Він помер в реанімаційному відділенні не приходячи до свідомості.
Правоохоронці з'ясовують причини, які призвели до його смерті. Вони не виключають і версію самогубства.
Слідчі опитують друзів та родичів, а також шукають можливих очевидців даної події.
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