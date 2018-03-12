У Тернополі внаслідок падіння з 6-го поверху недіючої будівлі загинув 23-річний юнак (фото)

Правоохоронці з'ясовують причини до трагедії та не виключають версію самогубства.

У Тернополі внаслідок падіння з 6-го поверху загинув 23-річний юнак.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, численні травми потерпілий отримав 11 березня близько 11:30, впавши з кількаметрової висоти довгобуду на вул. Текстильній.

Врятувати життя юнаку медикам не вдалося. Він помер в реанімаційному відділенні не приходячи до свідомості.

Правоохоронці з'ясовують причини, які призвели до його смерті. Вони не виключають і версію самогубства.

Слідчі опитують друзів та родичів, а також шукають можливих очевидців даної події.