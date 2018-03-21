Поліція затримали шахрайку, яка видурила у жителів Тернопільщини майже півмільйона гривень

Жінка обіцяла людям побутову техніку зі США, пояснюючи, що має там дядька, який і надсилає їй фотоапарати та айпади за вигідними цінами.

Правоохоронці затримали 28-річну жінку, яка видурила в жителів Тернопільщини 490 тис. грн.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, жителька села Біла обіцяла людям дешеву, але якісну побутову техніку зі США, пояснюючи, що має там дядька, який і надсилає їй фотоапарати та айпади за вигідними цінами.

Вартість планшета чи фотоапарата становила близько 3,5 тис. грн. Відтак бажаючих придбати іноземну техніку ваявилося чимало. Деякі люди просили привезти одразу по кілька наборів цифрової техніки.

Коли ж люди не отримували замовленого, вони почали погрожувати поліцією. Відтак жінка купила в обласному центрі кілька одиниць техніки і віддала покупцям, аби заспокоїти інших клієнтів.

Люди почали звертатися в поліцію коли мобільний жінки перестав відповідати.

Невдовзі правоохоронці з'ясували, що шахрайка взяла ще у трьох мешканців Тернополя гроші за оформлення земельних ділянок у селі Біла. Така допомога вартувала потерпілим $5 та $25 тич. а також 46 тис. грн.

Жінку працівники поліції оголосили в міжнародний розшук.

Днями її затримали у Буковелі, де вона намагалася влаштуватися на роботу.

У скоєному шахрайка зізналася. Також повідомила, що доки мала видурені в людей кошти, то переховувалася за кордоном.

Зараз затримана перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Їй оголосили підозру відповідно до ст. 190 ч. 1, 2, 3 ККУ ("шахрайство").