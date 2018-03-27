На Тернопільщині викрили посадовців сільради, які незаконно на премії керівному складу розтратили 80 тисяч гривень

Чиновники преміювали начальників відділів структурних підрозділів ради в розмірі 65% посадового окладу.

На Тернопільщині викрили посадовців однієї з селищних рад Гусятинського району, які незаконно на премії керівному складу розтратили 80 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що службові особи органу місцевого самоврядування незаконно, в порушення відповідного «Положення про преміювання», затвердженого сесією селищної ради, преміювали начальників відділів структурних підрозділів ради в розмірі 65% посадового окладу.

Зловживаючи своїм службовим становищем, у лютому 2018 року вони здійснили розтрату 80 тис. грн державних коштів.

Гусятинським відділом Чортківської місцевої прокуратури стосовно службовців розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).