У Тернополі п'яний водій виїхав автомобілем на центральний пішохідний майдан (фото, відео)

На кермувальника патрульні склали адмінматеріали за порушення ПДР та керування напідпитку. Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.

У Тернополі затримали нетверезого водія, який виїхав автомобілем на центральний пішохідний Театральний майдан.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, учора близько 11 год в поліцію зателефонували свідки інциденту і повідомили, що VolkswagenCaddy роз’їжджає по Театральному майдану.

Охоронці порядку одразу вирушили на виклик. Поліцейських зустрів заявник і вказав на водія-правопорушника. У салоні автомобіля його не було. Побачивши патрульних, водій не ризикнув підходити до транспортного засобу, щоб не отримати штраф, тримався осторонь. Однак заявник і свідки події вказали на кермувальника і надали відповідні пояснення.

Патрульні запросили чоловіка до відділку поліції, щоб встановити його особу. Громадянин був напідпитку, поводився неадекватно. Від освідчення на стан сп’яніння категорично відмовився.

На кермувальника патрульні склали адмінматеріали за порушення ПДР та керування напідпитку. Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.

Управління патрульної поліції в Тернопільській області висловлює вдячність небайдужим громадянам, які допомагають інспекторам виявляти правопорушників