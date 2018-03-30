З його кисті хірург витягнув металеву кульку.

У Тернополі невідомий прострелив руку юнаку з невідомого пристрою.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, від чергового лікаря обласної дитячої лікарні на лінію "102" надійшло повідомлення, що о них з вогнепальним пораненням пальця руки звернувся 17-річний тернополянин.

З його кисті хірург витягнув металеву кульку. Юнака після надання меддопомоги відпустили додому.

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З потерпілим спілкувалися працівники поліції. За словами неповнолітнього, до нього в одному з провулків центральної частини міста підійшов невідомий та попросив сигарету. Після відмови перехожий вистрелив йому в руку з невідомого предмета.

Від проходження судово-медичної експертизи юнак відмовився. Він описав нападника, зараз правоохоронці розшукують зловмисника.