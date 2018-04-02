На Тернопільщині за добу виявили 7 артснарядів часів Другої світової війни
11:22, 02 квітня 2018Тернопіль
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Небезпечні знахідки передані фахівцям групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення для подальшого знешкодження у безпечному місці.
На Тернопільщині за добу виявили 7 артснарядів часів Другої світової війни / фото УНІАН
На Тернопільщині за добу виявили 7 артснарядів часів Другої світової війни.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 1 квітня о 9 год місцеві жителі виявили 6 артилерійських снарядів часів калібром 76 мм поблизу села Шляхтинці Тернопільського району.
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Цього ж дня о 10 год було виявлено артилерійський снаряд калібром 203 мм часів Другої світової війни у селищі Велика Березовиця Тернопільського району.
Небезпечні знахідки передані фахівцям групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення для подальшого знешкодження у безпечному місці шляхом контрольованого підриву.
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