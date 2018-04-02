За одну таблетку просили 70 грн. Під час санкціонованого обшуку і підозрюваних вилучили таблетки, рецепти та гроші.

У Тернополі затримали осіб, які продавали медикаменти для підсилення дії наркотиків.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, двоє раніше судимих жителів Тернопільщини продавали "соннат" та "димедрол".

Впродовж кількох місяців правоохоронці документували факти продажу сильнодіючих лікарських препаратів, які підсилюють дію наркотиків. Наприкінці минулого тижня оперативники піймали чоловіка і жінку у момент збуту.

Виявилося, що це раніше судимі жителі Тернополя та Чортківського району, 1968 та 1969 років народження. Вони уже неодноразово відбували покарання в місцях позбавлення волі. Обоє лікуються від наркозалежності. Чоловік вийшов з в'язниця у 2017 році.

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За одну таблетку просили 70 грн. Під час санкціонованого обшуку і підозрюваних вилучили таблетки, рецепти та гроші.

Затриманим інкримінують ст. 321 ч. 3 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів). Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Оперативники з'ясовують, звідки зловмисники брали рецепти та кому продавали товар.