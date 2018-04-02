Привіт Укравтодору: на Тернопільщині через яму на дорозі перекинувся і загорівся молоковоз (фото, відео)

Відео знято сьогодні камерою Служби автомобільних доріг, яка встановлена для контролю стану доріг та особливо проблемних ділянок.

На Тернопільщині через яму на дорозі перекинувся і загорівся молоковоз.

Як передає кореспондент УНІАН, відео з дорожньо-транспортної пригоди в Фейсбуці розмістив Святослав Журовський

«М. Кременець, щойно», – написав він під відео.

Згодом у коментарях додав, що відео знято сьогодні камерою Служби автомобільних доріг, яка встановлена для контролю стану доріг та особливо проблемних ділянок.

На відео видно, як на повороті молоковоз обганяє мікроавтобус, відповідно водій молоковозу, який починав маневр об’їзду ями на дорозі, таки був змушений в’їхати у неї, після чого вантажівку занесло і вона перекинулася. При цьому загорівся один із газових балонів.

На відео видно, як врятувався чоловік з кабіни.