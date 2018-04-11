На Тернопільщині ледь не згорів орнітологічний заказник (фото)

В с. В. Глибочок Тернопільського району виникла пожежа очерету на території Чистилівського орнітологічного заказника на площі 6 гектар.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, лише за 10 квітня в області зафіксовано 26 випадків загорання сухої трави та очерету.

Зокрема, в с. В. Глибочок Тернопільського району виникла пожежа очерету на території Чистилівського орнітологічного заказника на площі 6 га.

Найбільші пожежі трапилися на Бережанщині, де вигоріло загалом 16 га, в Тернопільському районі — 13,5 га, на Кременеччині — більше 8 га та на Теребовлянщині, де загалом згоріло 7 га.

В Бережанському районі, завдяки вчасній ліквідації пожежі, вдалося не допустити загорання лісових ділянок, загальною площею 36 га.