На Тернопільщині ледь не згорів орнітологічний заказник (фото)
14:03, 11 квітня 2018Тернопіль
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В с. В. Глибочок Тернопільського району виникла пожежа очерету на території Чистилівського орнітологічного заказника на площі 6 гектар.
На Тернопільщині ледь не згорів орнітологічний заказник / фото Управленния ГСЧС в Тернопольськой области
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, лише за 10 квітня в області зафіксовано 26 випадків загорання сухої трави та очерету.
Зокрема, в с. В. Глибочок Тернопільського району виникла пожежа очерету на території Чистилівського орнітологічного заказника на площі 6 га.
Найбільші пожежі трапилися на Бережанщині, де вигоріло загалом 16 га, в Тернопільському районі — 13,5 га, на Кременеччині — більше 8 га та на Теребовлянщині, де загалом згоріло 7 га.
В Бережанському районі, завдяки вчасній ліквідації пожежі, вдалося не допустити загорання лісових ділянок, загальною площею 36 га.
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