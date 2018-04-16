Юні кікбоксери з Тернопільщини завоювали на Чемпіонаті України 13 медалей

Загалом участь у змаганнях взяли більше 700 спортсменів з рiзних областей України.

Спільна команда «Тернопільської обласної ДЮСШ з літніх видів спорту» та СК «Тернопіль» завоювала 13 медалей.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Тернопільської облдержадміністрації,

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Серед нагород команди з Тернопільщини - три золотих, три срібних і сім бронзових медалей.

Чемпіонат України серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків старшого та молодшого віку та дітей старшого віку з кікбоксингу за версією ІСКА відбувся в Харкові, у легкоатлетичному манежі спортивного комплексу ХТЗ.

Загалом участь у змаганнях взяли більше 700 спортсменів з рiзних областей України. Проходили змагання з метою відбору спортсменів до складу збірною команди України для участі у чемпіонаті Світу ІСКА, який з 1 до 6 травня 2018 року проходитиме в Києві.