Юні кікбоксери з Тернопільщини завоювали на Чемпіонаті України 13 медалей

17:37, 16 квітня 2018
Тернопіль
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Кікбоксери з Тернопільщини завоювали 13 медалей / фото oblsport.te.ua

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Тернопільської облдержадміністрації,

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Серед нагород команди з Тернопільщини - три золотих, три срібних і сім бронзових медалей.

Чемпіонат України серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків старшого та молодшого віку та дітей старшого віку з кікбоксингу за версією ІСКА відбувся в Харкові, у легкоатлетичному манежі спортивного комплексу ХТЗ.

Загалом участь у змаганнях взяли більше 700 спортсменів з рiзних областей України. Проходили змагання з метою відбору спортсменів до складу збірною команди України для участі у чемпіонаті Світу ІСКА, який з 1 до 6 травня 2018 року проходитиме в Києві.

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Теги: #спорт#Тернопільщина#кікбоксинг