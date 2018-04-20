Колишнім військовослужбовцям Тернопільщини підвищили пенсії

Середній розмір підвищення після перерахунку складає 1310,0 грн.

Середній розмір підвищення пенсії екс-військовим на Тернопільщині після перерахунку складає 1310 грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільської облдержадміністрації, колишніх військовослужбовців у Тернопільській області налічують близько 8 тисяч осіб.

Здійснюється перерахунок на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби та деяким іншим категоріям осіб», яка набрала чинності 21 лютого 2018 року.

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«Рішення щодо перерахунку є досить актуальним, особливо враховуючи, що востаннє пенсії зазначеній категорії одержувачів переглядалися ще у 2008 році, тобто, 10 років тому. Дане питання стосується 7873 осіб, які перебувають на обліку в нашій області. Виплати здійснюють поетапно з січня», - наголосив начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області Ігор Москалик.

За словами начальника управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян Василя Дубового, станом на 17 квітня проведено перерахунок 7537 особам, які перебувають на обліку в Головному управлінні, що складає 96,0 % від загальної чисельності військових пенсіонерів. Середній розмір підвищення після перерахунку складає 1310,0 грн.