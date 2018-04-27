На Тернопільщині юнак розбирав діючу колію на металобрухт

18-річного жителя області впіймали під час демонтажу залізничної колії.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 18-річний хлопець встиг демонтувати 29 підкладок під рейсу та 18 металевих костилів. Деталі залізничного полотна та знаряддя, яким користувався зловмисник, вилучили. Крадія металу виявили на гарячому працівники залізничної станції й викликали поліцію. Юнакові інкримінують частину 1 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка.

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