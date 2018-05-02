На Тернопільщині правоохоронці перевіряють повідомлення про підкуп виборців під час виборів в ОТГ
10:47, 02 травня 2018Тернопіль
103 0
За словами заявників, за голосування за "правильного" кандидата платять кожному учаснику виборчого процесу по 300 грн, а у разі успішного результату обіцяють додаткову оплату.
Фото УНІАН
На Тернопільщині правоохоронці перевіряють повідомлення про підкуп виборців під час виборів до об'єднаних територіальних громад.
Читайте такожВибори в ОТГ: шість політичних партій вдалися до підкупу громадян - КВУ
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, наприкінці минулого тижня в поліцію звернулися люди і повідомили, що представники однієї з політичних сил у Заліщицькому районі домовляються про голосування на виборах голови та депутатів об'єднаної територіальної громади.
За словами заявників, за це платять кожному учаснику виборчого процесу по 300 грн, а у разі успішного результату обіцяють додаткову оплату. Даний факт перевіряють оперативники та слідчі Тернопільського ГУНП.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 160 ККУ (підкуп виборця).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter