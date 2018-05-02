На Тернопільщині правоохоронці перевіряють повідомлення про підкуп виборців під час виборів в ОТГ

За словами заявників, за голосування за "правильного" кандидата платять кожному учаснику виборчого процесу по 300 грн, а у разі успішного результату обіцяють додаткову оплату.

На Тернопільщині правоохоронці перевіряють повідомлення про підкуп виборців під час виборів до об'єднаних територіальних громад.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, наприкінці минулого тижня в поліцію звернулися люди і повідомили, що представники однієї з політичних сил у Заліщицькому районі домовляються про голосування на виборах голови та депутатів об'єднаної територіальної громади.

За словами заявників, за це платять кожному учаснику виборчого процесу по 300 грн, а у разі успішного результату обіцяють додаткову оплату. Даний факт перевіряють оперативники та слідчі Тернопільського ГУНП.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 160 ККУ (підкуп виборця).