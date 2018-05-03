У Тернополі відбувся парад військовослужбовців 44-ої тернопільської артилерійської бригади (фоторепортаж)

Він відбувся з нагоди її першого повернення у повному складі із зони АТО.

У Тернополі відбувся парад військовослужбовців 44-ої тернопільської артилерійської бригади з нагоди її першого повернення у повному складі із зони АТО.

Як передає кореспондент УНІАН, участь в параді взяли понад 1 тис. військовослужбовців, на час ходи орієнтовно півгодини було перекрито рух центральними вулицями міста.

Військові пройшли від військової частини до Театрального майдану.

На вулицях їх вітали школярі з квітами та кольоровими кульками, перехожі. Люди скандували «Дякуємо!», «Слава героям!».

«Мета маршу – щоб солдати переконалися, що їх шанують на тернопільській землі. Водночас щоб жителі міста побачили тих, хто стримує ворога на східних рубежах нашої держави і зрозуміли, що бути військовим – це почесно», – розповів командир 44-ої артбригади Сергій Баранов.

На Театральному майдан під час урочистостей150 військових отримали відзнаки від Президента України, міністра оборони, командувача оперативного командування і командира бригади.

Їм вручили медалі, відзнаки, подяки.

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«Три роки ворог перебуває на нашій землі. У 2014 році завдяки ініціативі Президента ми відновили 44-ту Тернопільську артилерійську бригаду. Військовослужбовці нашої бригади мужньо захищали свою державу. 45 тис. військових три роки не мали можливості повернутися додому, бо виконували бойові завдання на території Донецької і Луганської областей. Ми чекали вашого повернення і це сталося. Зараз перед бригадою завдання – провести злагодження, відновити сили і потім повернутися на схід України, доки не буде повернутий останній клаптик української землі, зайнятий ворогами», – сказав під час виступу голова ТОДА Степан Барна.

Принагідно учасники урочистостей вшанували хвилиною мовчання пам’ять 14 військовослужбовців артбригади, які загинули в зоні АТО.

Присутній на заході командувач Оперативного командування «Захід» Олександр Павлюк відзначив, що 44-та артбригада, яка у зоні АТО перебуває з кінця 2014 року, на відмінно справилася зі своїми обов’язками.

«Вороги усвідомлювали, що на свої дії вони отримають гідну і чітку відповідь. А наші воїни знали, що за їхніми спинами є артилеристи, які завжди готові надати допомогу. Бригада вийшла в повному складі зараз, оскільки збройні сили розвиваються і в нас вже є можливість надати відпочинок цілій бригаді. Щоб військові побули з сім’ями, відремонтували техніку і з новими силами приступили до виконання нових завдань», – сказав Павлюк.

На сході тернопільську артбригаду замінила інша.

Заплановано, що орієнтовно через півроку після ремонту техніки та відпочинку, а також поповнення особового складу 44-та артбригада знову вирушить на схід України.