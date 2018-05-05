Загалом за добу патрульні склали 7 адміністративних постанов за ст. 178 КУпАП на громадян, які розпивали алкоголь у громадських місцях.

У Тернополі патрульні оштрафували двох осіб за розпивання алкоголю на спортивному майданчику.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, учора ввечері на вул. Макаренка патрульні помітили двох чоловіків, які на очах в дітей, які поруч гралися на спортивному майданчику, пили алкогольні напої. Інспектори встановили, що це тернополяни 47 та 34 років), та виписали їм штраф.

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Схожий випадок трапився поруч зі студентським гуртожитком на вул. Винниченка, де двоє молодиків розпивали пиво.

Загалом за добу патрульні склали 7 адміністративних постанов за ст. 178 КУпАП на громадян, які розпивали алкоголь у громадських місцях. За це кожен з них має сплатити штраф у 51 грн.