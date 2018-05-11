На Тернопільщині у 2017 році за кошти ДФРР в освітній сфері реалізували 24 інвестиційні проекти на суму 43 млн грн (відео)

Минулого року відкрили дві нові школи І-ІІ ступенів у селі Соколів Теребовлянського району та Горигляди Монастириського району, а також плавальний басейн у Козові.

На Тернопільщині у 2017 році за кошти Державного фонду регіонального розвитку в освітній сфері реалізували 24 інвестиційні проекти на суму 43 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

Він також нагадав, що минулого року відкрили дві нові школи І-ІІ ступенів у селі Соколів Теребовлянського району та Горигляди Монастириського району, а також плавальний басейн у Козові.

«За рахунок субвенції з Державного бюджету ми покращили умови навчання в 70-ти закладах загальної середньої освіти ОТГ на суму понад 44,5 млн грн. За рахунок субвенцій соціально-економічного розвитку на 39 млн грн покращили матеріально-технічну базу у 88-ми закладах освіти. В переважній більшості це кошти, які залучаються за участі депутатів Верховної ради України від Тернопільщини Романа Заставного, Ігоря Побера, Миколи Люшняка, Тараса Юрика, Олега Барни. Також відремонтували 48 шкільних приміщень, дахи у 50 закладах освіти, 20 систем опалення, 41 котельню/паливні. Замінили на енергозберігаючі 510 дверей та 3 150 вікон. Це є той визначальний комплекс заходів, котрий дозволив вирішити цілу низку проблем, від яких залежить, чи тепер там комфортно навчатися дітям, чи навпаки», – окреслив зроблене минулого року в освітній сфері Барна.

За його даними, цьогоріч область отримала для освітньої галузі майже 26 млн грн. З цих коштів понад 4,5 млн. грн. спрямують на придбання персональних комп’ютерів/ноутбуків та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи, понад 12 млн грн – на оснащення кабінеті в природничо-математичного циклу, 7 млн грн – на придбання шкільних автобусів, 1,2 млн грн – на придбання обладнання для інноваційного навчально-тренінгового класу, 363 тис. грн – для придбання пристроїв для програвання компакт-дисків із звуковим записом для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

«Маємо також залишок освітньої субвенції з минулого року в розмірі 25 млн грн, який також буде розподілено на придбання комп’ютерної техніки та оснащення кабінетів», – додав Барна.