У Тернополі затримали 35-річного водія, який спричинив аварію і втік з місця ДТП
11:51, 15 травня 2018Тернопіль
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Під час перевірки в йог крові було виявлено 1,05 проміле алкоголю.
На водія склали 3 протоколи / facebook.com/ternopilpolice
У Тернополі затримали 35-річного водія, який спричинив аварію і втік з місця ДТП.
Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, 35-річний водій ВАЗ а вул. Глибока долина зіткнувся з Audі.
Після цього одразу втік. Патрульні оперативно розшукали його на вул. С. Будного.
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Під час перевірки в йог крові було виявлено 1,05 проміле алкоголю.
На водія склали 3 протоколи: за вчинення ДТП, втечу з місця аварії та керування напідпитку. У нього вилучили водійські права.
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