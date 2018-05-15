Під час перевірки в йог крові було виявлено 1,05 проміле алкоголю.

У Тернополі затримали 35-річного водія, який спричинив аварію і втік з місця ДТП.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, 35-річний водій ВАЗ а вул. Глибока долина зіткнувся з Audі.

Після цього одразу втік. Патрульні оперативно розшукали його на вул. С. Будного.

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Під час перевірки в йог крові було виявлено 1,05 проміле алкоголю.

На водія склали 3 протоколи: за вчинення ДТП, втечу з місця аварії та керування напідпитку. У нього вилучили водійські права.