Українське підприємство надрукувало календар ігор ЧС з футболу з Кримом у складі РФ (фото)

Співробітники СБУ вилучають календар ігор Чемпіонату світу з футболу, надрукований в Тернополі, через антиукраїнську інформацію на ньому.

Як повідомили УНІАН в прес-центрі СБУ, правоохоронці задокументували факт виготовлення на одному з приватних поліграфічних підприємств календарів футбольних ігор ЧС-2018 із зображенням карти РФ з тимчасово окупованою територією АР Крим.

За інформацією спецслужби, вказані календарі мали надійти до роздрібного продажу по всій території нашої держави. У рамках відкритого кримінального провадження за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) співробітники СБУ вилучають надруковану партію антиукраїнської продукції.

Попередньо корситувачі Фейсбуку в Тернополі обурювалися, що місцеве видавництво надрукувало календарі тиражем понад 300 тис. примірників, у яких до карти Росії включили анексований Крим.

Частково дані календарі вже поступили у продаж, де їх і виявив один небайдужих громадян, який розповів про побачене в соцмережах.

Після спричиненого резонансу СБУ повідомили про відкрите кримінальен провадження.