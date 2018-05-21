Голова Тернопільської ОДА обговорив з делегацією з Тауразького повіту Литви напрямки подальшої співпраці

Наразі на Тернопільщині в області працюють 4 підприємства з литовськими інвестиціями.

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна обговорив з делегацією з Тауразького повіту Литви напрямки подальшої співпраці.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністарції, литовці прибули на Тернопільщину з ангоди відзначення Дня Європи.

«Литва є одним з головних партнерів України в проведенні реформ на шляху інтеграції в ЄС і НАТО та стала взірцем проведення успішних економічних і політичних реформ. А надійним партнером Тернопільської області є, зокрема, Тауразький повіт Литовської Республіки. Сподіваюся, наша співпраця продовжиться й надалі. Ми зацікавлені в реалізації економічних проектів. 24-25 травня у нас відбудеться щорічний Міжнародний інвестиційний форум «Ternopil Region Invest – 2018», на якому будуть представлені багато цікавих проектів, відбудуться багато обговорень та презентацій. Акцент цього року робимо на відновлювальній енергетиці, розвитку агропромислового комплексу, позаяк Тернопільщина – це аграрний край, і на розвитку туризму. Делегація, яка представлятиме ваш регіон, гадаю, буде мати чим зацікавитися», – зазначив під час зустрічі Барна.

Він також додав, що на інвестиційному форумі у 2016 році була підписана рамкова угода про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво між Тернопільською облдержадміністрацією та Радою регіонального розвитку Тауразького повіту.

«Ми відкриті для друзів та інвестицій. Також зацікавлені, щоб співпрацювати з вашим регіоном за різними напрямами. Сьогодні ми працюємо над розвитком відновлювальної енергетики, адже вважаємо, що це дуже вигідно та корисно для екології. З вами також можемо працювати у цій галузі. Щодо сільського господарства, то в нас прийшли серйозні інвестиції в молочну переробку. Тому спільних сфер для діяльності є багато», – сказав мер міста Таураге Сігітас Мічюліс.

Наразі на Тернопільщині в області працюють 4 підприємства з литовськими інвестиціями: в галузях виготовлення паперу та поліграфічної діяльності, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, оптової торгівлі.

Зовнішньоторговельний оборот Тернопільської області з Литвою за підсумками 1 кварталу 2018 року склав 4,7 млн. дол. США (+ 11 % до І кварталу 2017 року).

Обсяги експорту товарів склали 586 тис. дол. США. Основний експорт до Литви – це продукція товарних груп: деревина і вироби з деревини (134,4 тис. дол. США, 23%), котли, машини. апарати, технічні пристрої (102,3 тис. дол. США, 17,4%), залишки харчової промисловості (173,1 тис. дол. США, 29,5%).

Обсяги імпорту товарів становили 4,1 млн. дол. США. Область імпортувала з Литви, в основному енергетичні матеріали: нафту та продукти переробки (4 млн. дол. США, 99%).