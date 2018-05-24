У січні-квітні Тернопільська митниця перерахувала до держбюджету 447 мільйонів гривень

Найбільший вплив на зріст надходжень у січні-квітні 2018 року мала сезонна активізація імпортерів сільськогосподарської техніки.

У січні-квітні Тернопільською митницею ДФС до державного бюджету спрямовано 447 млн грн.

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Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, це на 48,3 млн грн або на 12% більше, ніж за аналогічний період торік.

Зокрема, у квітні надійшло 115,6 млн грн, що на 15,6 млн грн або на 15,6% більше порівняно з минулорічним квітнем.

У розрізі видів податків найбільше надійшло від сплати податку на додану вартість – 388,2 млн грн (приріст до минулого року склав 18%). Також сплачено 46,5 млн грн мита, 10,8 млн грн акцизного податку, 1,5 млн грн плати за здійснення митних формальностей та інших платежів.

Найбільший вплив на зріст надходжень у січні-квітні 2018 року мала сезонна активізація імпортерів сільськогосподарської техніки. Всього при ввезенні сільськогосподарської техніки та частин до неї сплачено 106,8 млн грн (24% від адміністрованої суми податків). Також вагомий вплив мало збільшення обсягів ввезення найбільших платників в зоні діяльності митниці. Тільки 5 найбільших платників податків сплатили до бюджету 134,2 млн грн (30% від адміністрованої суми), що на 39,2 млн грн або на 41% більше порівняно з чотирма місяцями минулого року.

Ввезення автомобілів громадянами забезпечило надходження 10% платежів, однак порівняно з минулим роком спостерігається спад обсягів ввезення. У січні-квітні 2017 року було імпортовано 766 транспортних засобів із сплатою податків в сумі 62,1 млн грн (15,6% від адміністрованої суми податків), а в поточному році ввезено 651 автомобіль і сплачено 44,1 млн грн.