Батьки і діти молилися за душі полеглих, також героїв пом’янули усі присутні на богослужіннях.

На Тернопільщині у Марійському духовному центрі в Зарваниці відбулася Всеукраїнська проща родин Героїв Небесної Сотні.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь у ній взяли родичі зигиблих на Майдані з усієї України.

Батьки і діти молилися за душі полеглих, також героїв пом’янули усі присутні на богослужіннях.

Зустрівся з родинами Героїв Небесної Сотні голова ТОДА Степан Барна.

«Небесній Сотні вдалося змінити хід нашої історії. Цих людей сміливо можна назвати Героями, адже вони пожертвували власним життям заради права українського народу обирати свій шлях та будувати майбутнє, дотримуючись європейських цінностей. І тепер святий обов’язок кожного із нас — гідно вшановувати пам’ять Героїв Небесної Сотні, які стали взірцем патріотизму, сили духу, відваги й самовідданості», – сказав під час виступу Барна.

У рамках вказаного заходу родичі загиблих мали змогу поспілкувалися з представники влади та духовенства, вирішити проблемні питання й отримати необхідну підтримку.

Загалом це вже втретє сім'ї загиблих беруть участь у прощі в Зарваниці.