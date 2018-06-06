У Тернополі передали до суду провадження щодо завищення вартості робіт із вкладання бруківки на 1,1 млн грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, Тернопільською місцевою прокуратурою спільно із працівниками Управління Служби безпеки України в Тернопільській області було виявлено, що представниками місцевого товариства в акти виконаних робіт з вкладення бруківки, які упродовж 2015-2017 рр. виконувались за кошти міської ради, вносились завищені відомості щодо вартості закуплених матеріалів, а саме піску та щебеню різних фракцій.

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Загальна сума збитків, спричинених бюджету Тернопільської міської ради, склала 1,125 млн грн.

Головному інженеру підприємства, який одночасно являється і засновником товариства, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України (службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам).

В ході розслідування місцевому бюджету відшкодовано 500 тис. грн. На іншу частину встановленої шкоди прокурором заявлено цивільний позов. Окрім того, з метою забезпечення позову накладено арешт на майно підозрюваного на суму понад 800 тис. грн.

Розслідування у провадженні завершено і скеровано до суду.