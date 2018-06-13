Пенсіонерка заявила, що її внук 11 червня пішов з дому та не повернувся.

На Тернопільщині правоохоронці розшукали 16-річного хлопця, який втік з дому після конфлікту з бабцею.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про зникнення хлопця надійшло 12 червня до Бережанського відділу поліції. З проханням розшукати онука до правоохоронців звернулася мешканка районного центру. Пенсіонерка заявила, що її внук 11 червня пішов з дому та не повернувся.

Менше доби знадобилося працівникам поліції, аби знайти хлопця. Він гуляв наближеними до райцентру селами. Правоохоронцям розповів, що не хотів повертатись додому через конфлікт з бабцею.