На Тернопільщині згорів легковий автомобіль

Причини виникнення події встановлюються.

На Тернопільщині згорів легковий автомобіль. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора 13 червня о 23.11 у селі Долішня Слобідка Монастириського району. Загорання ліквідовано черговим караулом 19-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління. Вогнем знищено автомобіль. Причини виникнення події встановлюються. Марку автомобіля рятувальники не уточнюють.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter