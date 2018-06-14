На Тернопільщині згорів легковий автомобіль

10:53, 14 червня 2018
Тернопіль
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фото УНІАН

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора 13 червня о 23.11 у селі Долішня Слобідка Монастириського району.

Загорання ліквідовано черговим караулом 19-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

Вогнем знищено автомобіль.

Причини виникнення події встановлюються.

Марку автомобіля рятувальники не уточнюють.

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Теги: #пожежа#Тернопільщина