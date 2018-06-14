На Тернопільщині згорів легковий автомобіль
10:53, 14 червня 2018Тернопіль
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Причини виникнення події встановлюються.
фото УНІАН
На Тернопільщині згорів легковий автомобіль.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора 13 червня о 23.11 у селі Долішня Слобідка Монастириського району.
Загорання ліквідовано черговим караулом 19-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.
Вогнем знищено автомобіль.
Причини виникнення події встановлюються.
Марку автомобіля рятувальники не уточнюють.
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