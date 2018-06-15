Тернопільська міськрада рекомендуватиме підприємцям не торгувати нижньою білизною у релігійні свята (відео)

У Тернопільській міській раді запропонували «заборонити торгувати трусами на Зелені свята, а також на Пасху та на Різдво».

Тернопільська міська рада рекомендуватиме підприємцям не торгувати білизною у релігійні свята.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну пропозицію депутата Володимира Гринди сьогодні під час сесії міської ради проголосували 25 із 40 депутатів, 15 утрималося.

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Депутат Гринда під час виступу зазначив, що у релігійне свято став свідком того, як на ринку на вул. 15 квітня торгували трусами, при цьому висловив переконання, що це є неприйнятним з точки зору моралі. Відтак запропонував «заборонити торгувати трусами на Зелені свята, а також на Пасху та на Різдво».

Міський голова Тернополя Сергій Надал дану пропозицію переформулював як «дати доручення управлінню торгівлі рекомендувати закладам торгівлі врегулювати торгівлю під час релігійних свят», після чого вона набрала необхідну кількість голосів.