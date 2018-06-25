Посадовець рапортом повідомив про незаконну пропозицію свого безпосереднього керівника.

На Тернопільщині скерували до суду звинувачення щодо сутинерки, яка намагалася підкупити керівництво поліції.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що уродженка Донеччини, що проживає у Запоріжжі, звернулася до начальника відділу ГУНП в Тернопільській області із пропозицією надання йому неправомірної вигоди за не перешкоджання їй у зайнятті сутенерством на території м. Тернополя.

Жінка, раніше засуджена Тернопільським міськрайонним судом за ч.2 ст.303 КК України (сутенерство, вчинене щодо кількох осіб), запропонувала працівнику поліції платити 50% відсотків щомісячного заробітку від незаконного надання сексуальних послуг, за умови не складання протоколів на повій.

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Посадовець рапортом повідомив про незаконну пропозицію свого безпосереднього керівника.

У червні підозрювана, перебуваючи на території залізничного вокзалу в Тернополі, ще раз зустрілася із поліцейським та знову запропонувала неправомірну вигоду.

Незаконні дії жінки задокументували правоохоронці.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт затверджено прокурором та скеровано до Тернопільського міськрайонного суду.