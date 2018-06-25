На Тернопільщині через неправдиве повідомлення про замінування районної лікарні евакуйовували пацієнтів та медперсонал

13:46, 25 червня 2018
Тернопіль
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На Тернопільщині через неправдиве повідомлення про замінування районної лікарні евакуйовували пацієнтів та медперсонал / фото УНІАН

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 24 червня в чергову частину Монастириського відділення поліції зателефонував диспетчер місцевої пожежної станції. Він розповів, що о 19.32 на лінію 101 надійшов дзвінок від невідомого, який повідомив про замінування хірургічного корпусу районної лікарні.

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На місце події оперативно виїхали працівники слідчо-оперативної групи, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та працівники усіх екстрених служб. Поліцейські евакуювали з приміщення пацієнтів та медперсонал.

Вибухотехніки та кінологи ретельно обстежили будівлю та прилеглу територію, вибухонебезпечних речовин чи підозрілих предметів вони не виявили. Інформація про замінування не знайшла свого підтвердження .

Поліцейські вживають заходи по встановленню особи псевдомінера.

За фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України «Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками»

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Теги: #замінування#Тернопільщина