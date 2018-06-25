На Тернопільщині через неправдиве повідомлення про замінування районної лікарні евакуйовували пацієнтів та медперсонал

Поліцейські вживають заходи по встановленню особи псевдомінера.

На Тернопільщині розшукують особу, яка телефоном повідомила про замінування районної лікарні, яке не підтвердилося.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 24 червня в чергову частину Монастириського відділення поліції зателефонував диспетчер місцевої пожежної станції. Він розповів, що о 19.32 на лінію 101 надійшов дзвінок від невідомого, який повідомив про замінування хірургічного корпусу районної лікарні.

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На місце події оперативно виїхали працівники слідчо-оперативної групи, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та працівники усіх екстрених служб. Поліцейські евакуювали з приміщення пацієнтів та медперсонал.

Вибухотехніки та кінологи ретельно обстежили будівлю та прилеглу територію, вибухонебезпечних речовин чи підозрілих предметів вони не виявили. Інформація про замінування не знайшла свого підтвердження .

Поліцейські вживають заходи по встановленню особи псевдомінера.

За фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України «Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками»