На Тернопільщині грибники у лісосмузі виявили 12 артснарядів часів Другої світової війни

Снаряди під час збирання грибів виявили місцеві жителі.

На Тернопільщині у лісосмузі виявили 12 артснарядів часів Другої світової війни Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався учора 25 червня о 10.25 поблизу села Ягільниця Чортківського району. Снаряди під час збирання грибів виявили місцеві жителі. Небезпечні знахідки передані фахівцям групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління для подальшого знешкодження у безпечному місці шляхом контрольованого підриву. Встановлено, що всі снаряди калібром 23 мм часів Другої світової війни.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter