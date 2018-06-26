На Тернопільщині грибники у лісосмузі виявили 12 артснарядів часів Другої світової війни
10:07, 26 червня 2018Тернопіль
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Снаряди під час збирання грибів виявили місцеві жителі.
Ілюстрація Управління ДСНС України у Тернопільській області
На Тернопільщині у лісосмузі виявили 12 артснарядів часів Другої світової війни
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався учора 25 червня о 10.25 поблизу села Ягільниця Чортківського району.
Снаряди під час збирання грибів виявили місцеві жителі.
Небезпечні знахідки передані фахівцям групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління для подальшого знешкодження у безпечному місці шляхом контрольованого підриву.
Встановлено, що всі снаряди калібром 23 мм часів Другої світової війни.
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