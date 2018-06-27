Суд скасував постанову ТВК щодо відкликання депутата міської ради від ВО «Свобода» Романа Навроцького

Суд скасував постанову ТВК щодо відкликання депутата Тернопільської міської ради від ВО «Свобода» Романа Навроцького.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав сам екс-депутат.

«Я довів в суді, що відкликали мене незаконно і що дії ТВК та з’їзду партії були протиправними!!!

Я розумію, що ще є апеляція, касація і інші інстанції, але на даний час я вдячний тим виборцям, котрі були весь цей час зі мною і переживали за мене! Вдячний судді за неупередженність у справі та всебічному дослідженні доказів!», – написав Навроцький.

Його колега Іван Сороколіт, якого з ініціативи ВО «Свобода» теж позбавили депутатського мандату у міській раді, у Фейсбуці розмістив учорашню постанову суду, в якій визнано протиправним рішення з’їзду ВО «Свобода» про відкликання Навроцького, а також постанову ТВК, яка передбачає його відкликання. Також суд зобов’язав Тернопільську виборчу комісію провести повторну перевірку дотримання вимог закону щодо дотримання процедури відкликання.

Попередньо Навроцький, Сороколіт та Ігор Турський, яких позбавили мандату депутата міської ради, заявляли, що зроблено це незаконно, оскільки під ініціативою з їх відкликання заставляли ставити підписи працівників ЖЕКів, деякі підписи були фіктивними.

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«Про початок процедури не були повідомлені ЗМІ (фальсифікатори максимально приховували від стороннього ока так звані збори ініціативної групи), не зібралось реальних 300 людей, які розпочинали процедуру (в реєстраційних листках десятки людей зареєстровані кілька разів, не повними даними), роль акторів ініціативної групи виборців грали 30 свободівців та працівники ЖЕКів й комунальних підприємств, сфальшовані підписні листи, в яких людей без їх відома вписували, заповнювали однією рукою та по кілька разів одних і тих самих людей, протоколи поліції показують, що більшість людей або не ставили жодних підписів, або їх до цього змушували директори ЖЕКів та комунальних підприємств, рішення ТВК приймалось через кілька місяців після формально відведеного законом 20-денного терміну», – перелічив головні порушення Сороколіт.

При цьому його аналогічний позов суддя днем перед тим відхилила.

«Суддя Подлісна приймає рішення відмовити в задоволенні усіх моїх позовних вимог.

Правосуддя в Тернополі є лише доти, доки хтось не намагається вибратись з побудованої «пісочниці», в якій вибудували так звані правила «ігор». Маємо те все змінити і таких як пані Подлісна до правосуддя навіть підпускати не потрібно», – написав Сороколіт під опублікованими на своїй сторінці в соцмережі рішенні суду.

Позов Навроцького розглядав інший суддя, якого хотіли відвести, однак який на це не погодився.

Як повідомляв УНІАН, весною 2017 року трьох депутатів фракції ВО «Свобода» у міській раді – Ігоря Турського, Романа Навроцького та Івана Сороколіта – виключили з партії.

Сталося це після того, як вони не підтримали ініційований міським головою Сергієм Надалом проект змін до Генплану, проти якого виступала громадськість міста.

Дані депутати також критикували авторитарні методи роботи мера та земельні оборутки, які здійснюються за його каденції.

В результаті цілий рік представники «Свободи» блокували цим депутатам вхід в міську раду під час сесій. Турський, Навроцький та Сороколіт при повній бездіяльності поліції не могли взяти участь в жодному із засідань.

У січні ТВК позбавила усіх трьох «опальних» екс-свободівців статусу депутата.

У лютому невідомий ножем поранив Турського посеред вулиці. Невдовзі поліція затримала нападника та його спільників, виявилося, що вони мешканці східної України.

За даними правоохоронців, напад був замовлений. Замовника так і не знайшли.