На Тернопільщині госпіталізовано нетверезу жінку, яку під клубом нібито збив автомобіль

Пізніше поліцейські відшукали ймовірного винуватця події, який також начебто був нетверезим.

На Тернопільщині госпіталізовано нетверезу жінку, яку збив автомобіль.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, за словами жінки, її у Кременці близько 3 год ночі неподалік нічного клубу збив водій автомобіля Audi A3 на іноземній реєстрації та з місця дорожньо-транспортної пригоди втік.

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За деякий час від моменту повідомлення водія виявили в одній з місцевих автозаправних станцій. Він стверджував, що нікого не збивав. Проходити медосвідчення чоловік відмовився, але зовнішні ознаки вказували на те, що він не тверезий.

Слідчі опитують свідків та опрацьовують відео з камер спостережень. Лише після проведення оперативних заходів стане відомо, хто каже правду – потерпіла чи водій

Жінку 1988 року народження із забоями, травмами, ймовірним переломом стегнової кістки госпіталізовано.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 286 ч. 1 ККУ (порушення правил ПДР).