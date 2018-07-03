У Тернополі відсьогодні на два дні припинено водопостачання центру міста та частково прилеглих мікрорайонів

У період відсутності води в мережі також буде здійснено комплекс робіт, які неможливо виконати за звичайних умов.

У Тернополі у зв’язку з плановим промиванням водопровідних мереж на два дні припинено водопостачання центру міста та ще одного масиву.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КП “Тернопільводоканал”та , зумолвено це плановим промиванням водопровідних мереж.

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Без води перебуває центр міста, мікрорайони“Новий світ”, “Старий парк”, вулиці Текстильна, Поліська (промислова зона), райони вулиць Малишка, Глибока, Польова, Дівоча, Глиняна, Монастириського, Богуна, Толстого, Сонячна, Новосонячна, Шагайди, Підкови, Чернівецька, Гребінки, Садова, проспекту Злуки, 1-25 (непарний бік).

За словами начальника відділу водопровідно-каналізаційних мереж КП “Тернопільводоканал” Ганни Загородної, уже від 00 год 4 липня вода поступово з`являтиметься у помешканнях тернополян, однак міститиме підвищену дозу хлору, а тому буде не придатною для вживання в питних цілях чи приготування їжі. Повністю водопостачання буде відновлено вранці 5 липня.

У період відсутності води в мережі також буде здійснено комплекс робіт, які неможливо виконати за звичайних умов. Зокрема, це заміна пожежних гідрантів, заміна запірної арматури на вузлових місцях мережі, виконання робіт з підключення новозбудованих об’єктів.

Адміністрація КП “Тернопільводоканал” попросила вибачення за тимчасові незручності.

Довідка УНІАН. Промивання водопровідних мереж – щорічна процедура, яка передбачається технологією експлуатації водопровідних мереж. Здійснюють її двічі на рік: навесні та восени. Мета – покращення якості питної води.

Минулого місяця на два дні була зневоднена решта Тернополя, якій вода постачається з Івачівського водозабору. Наразі зневоднена та частина міста, яка воду отримує з Білецького водозабору.