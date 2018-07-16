На Тернопільщині затримали чоловіка, який вбив сокирою свого 60-річного знайомого (фото)

Про скоєне в поліцію повідомив сам вбивця.

На Тернопільщині затримали чоловіка, який вбив сокирою свого 60-річного знайомого.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, вбивство сталося в селі Петрики Тернопільського району у вихідні.

Про скоєне в поліцію повідомив сам вбивця.

За його словами, він із знайомим, розпиваючи у себе вдома спиртні напої, на деякий час вийшов, і залишивши на столі у кімнаті гроші. Аби товариш не втік з ними, закрив його у кімнаті. Коли ж господар повернувся, грошей на столі вже не було, а знайомий почав стверджувати, що нічого не брав.

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Тоді господар схопив сокиру і кілька разів вдарив нею гостя. Після цього знаряддя вбивства викинув у пічку, допив решту алкоголю і ліг спати. Вранці прокинувся і побачив, що накоїв, відтак зателефонував в поліцію.

Підозрюваного затримали відповідно до ст. 208 КПК.

15 липня йому оголосили підозру відповідно до ст. 115 ч. 1 ККУ (вбивство).