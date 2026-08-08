В ЄС запропонували нову схему конфіскації заморожених активів РФ, - FAZ

Досі позиція Бельгії була головною перепоною для конфіскації активів.

У Європі знову намагаються знайти спосіб використати заморожені російські активи для підтримки України. Йдеться приблизно про 210 млрд євро резервів Центрального банку Росії, більша частина яких зберігається в бельгійській фінансовій установі Euroclear. Про це пише німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Автор публікації нагадує, що раніше Євросоюз відмовився від ідеї конфіскації російських активів і передачі їх Україні через позицію Бельгії, на території якої зберігається переважна частина цих грошей і яка дуже боїться судових позовів від Росії. Через це торік в ЄС придумали складну схему, в межах якої ЄС вирішив надати Києву окремий кредит на 90 млрд євро, де заморожені активи РФ виступають фінансовою гарантією цього кредиту.

Проте, як пише видання, троє впливових політиків і експертів – колишня міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер, колишня французька міністерка у справах Європи Наталі Луазо та колишній заступник радника президента США з національної безпеки Даліп Сінгх – пропонують повернутися до ідеї конфіскації російських активів.

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У спільній заяві вони закликають передати контроль над замороженими резервами від Бельгії новій структурі ЄС. На думку авторів пропозиції, це дозволило б зняти з Бельгії основний ризик і зробити його спільним для Євросоюзу.

Крамп-Карренбауер пояснює необхідність такого рішення кількома причинами. Серед них – прагнення посилити позиції України на можливих переговорах із Росією. За її словами, передача російських коштів Києву має продемонструвати Кремлю, що розрахунок на виснаження України та її партнерів не спрацює.

Автори пропозиції також попереджають, що після вичерпання 90-мільярдного кредиту Україні Москва може отримати сильнішу позицію на переговорах.

Ще одним аргументом називають майбутні президентські вибори у Франції. Автори ініціативи побоюються, що після них у країні може зменшитися підтримка України. Окремо Крамп-Карренбауер застерігає від можливого використання російських активів у домовленостях між Москвою та Вашингтоном. Якщо ж їх передати під контроль ЄС, вважає вона, це зміцнить позиції Європи та України на майбутніх мирних переговорах.

Автор ідеї переконані, що Бельгія зніме свої заперечення щодо конфіскації російських грошей, якщо ризики будуть розподілені на рівні всього ЄС. Саме це, за задумом ініціаторів, має зробити нова європейська фінансова структура.

"Якщо тиск лежить лише на Бельгії, відмова зберігається. Тому тиск потрібно зняти. Гроші мають бути переведені в європейську структуру", - йдеться у заяві.

Ініціатори прагнуть, щоб рішення було ухвалене на самітах ЄС восени – до французьких виборів і зимової кампанії російських ударів по Україні.

Заморожені активи РФ

Як писав УНІАН, у березні Центробанк Росії подав позов проти ЄС до Загального суду у Люксембурзі, оскаржуючи безстрокове замороження близько 210 млрд євро російських активів. Москва заявляє, що рішення Європейської ради порушує права на доступ до правосуддя, недоторканність власності та принцип суверенного імунітету.

ЄС наполягає, що активи залишатимуться заблокованими до завершення війни та виплати Росією репарацій Україні.

Крім того, Банк Росії вже подав окремий позов у Москві проти бельгійського депозитарію Euroclear, де зберігається левова частина заморожених російських грошей.

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