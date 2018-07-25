Чоловік шахрайським способом заволодів грошовими коштами на суму 400 американських доларів.

На Тернопільщині 20-річний киянин викрав у банку 400 доларів.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до правоохоронців звернувся директор однієї фінансової установи і повідомив про те, що невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами на суму 400 американських доларів.

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Оперативники Тернопільського відділу поліції встановили, що молодий чоловік зайшов до банку обміняти гривні на долари. Купував 1 тис. доларів. Щойно валюта опинилася в його руках, раптом передумав, попросив повернути гривні. У результаті касир недорахувалася 400 доларів. За шахраєм кинулися співробітники охорони банку, але йому вдалося втекти.

Поліцейські встановили, що до злочину причетний 20-річний киянин. Зловмисника оголошено у розшук.

Щодо нього відкрито кримінальне провадження за ст. 190 ККУ (шахрайство).

Раніше повідомлялося, що у тернополянина телефонні шахраї видурили 300 доларів та 200 євро.