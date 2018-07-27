У Тернополі в музеї ретро-автомобілів загорівся броньовик
10:10, 27 липня 2018Тернопіль
419 0
Виникла пожежа машини БРДМ-2, що є музейним експонатом даної колекції.
Горіла машина БРДМ-2 / фото вікіпедія
У Тернополі в музеї ретро-автомобілів загорівся броньовик
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався учора 26 липня о 19.20 на вул. Текстильній поблизу Музею ексклюзивних ретро-автомобілів «Ретро-кортеж».
Виникла пожежа машини БРДМ-2, що є музейним експонатом даної колекції.
Читайте такожУ Тернополі зіткнулися дві BMW - неповнолітня дівчина в лікарні (фото)
Внаслідок пожежі вогнем знищено сміття та електропроводка у кабіні, пошкоджено лакофарбове покриття транспортного засобу на площі 1 м.кв. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
Пожежу ліквідовано черговим караулом 3-ї державної пожежно-рятувальної частини.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter