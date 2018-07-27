Виникла пожежа машини БРДМ-2, що є музейним експонатом даної колекції.

У Тернополі в музеї ретро-автомобілів загорівся броньовик

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався учора 26 липня о 19.20 на вул. Текстильній поблизу Музею ексклюзивних ретро-автомобілів «Ретро-кортеж».

Виникла пожежа машини БРДМ-2, що є музейним експонатом даної колекції.

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Внаслідок пожежі вогнем знищено сміття та електропроводка у кабіні, пошкоджено лакофарбове покриття транспортного засобу на площі 1 м.кв. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 3-ї державної пожежно-рятувальної частини.