Дві окремі події сталися у різних районах Тернопільщини.

На Тернопільщині згорів автомобіль та 110 тюків соломи.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 4 серпня о 12.57 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу поблизу села Шершенівка Борщівського району.

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Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що горить кабіна автомобіля.

Завдяки діям місцевої пожежної команди села Більче-Золотого та черговим караулом 8-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління загорання було ліквідовано.

Вогнем знищено 110 тюків соломи, післяжнивні залишки на площі 4,5 га, пошкоджено кузов та кабіну автомобіля.

Крім того, учора, 5 серпня о 2.54, виникла пожежа моторного відсіку автомобіля у місті Монастириська. Вогнем знищено моторний відсік та салон автомобіля на площі 4 м кв.

Загорання ліквідовано черговим караулом 19-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

Матеріальні збитки та причини виникнення пожежі встановлюються.