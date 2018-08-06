На Тернопільщині нетверезий водій смертельно травмував місцевого жителя (фото)

Відкрито кримінальне провадження відповідно до ст. 286 ч. 2 ККУ.

На Тернопільщині нетверезий водій смертельно травмував місцевого жителя.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 4 серпня о 23.15 у реанімаційне відділення Монастириської лікарні доставили чоловіка 1959 року народження, який невдовзі помер.

Травми він отримав 4 серпня у місті Монастириська.

Читайте такожНа Тернопільщині вантажівка виїхала на тротуар, загинула 8-річна дівчинка (фото)

При виїзді на місце пригоди слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля збив перехожого і втік. Потерпілого бригада швидкої доправила до реанімації, але врятувати життя чоловікові не вдалося.

Проведеними оперативними заходами працівники поліції встановили, що наїзд на чоловіка здійснив 27-річний водій автомобіля ВАЗ-2101, житель Монастирисьок. Його затримали.

За попередніми даними, на момент нещастя кермувальник перебував у стані алкогольного сп'яніння, а в авто, окрім нього на момент аварії, перебувала сестра та його трирічний син.

Відкрито кримінальне провадження відповідно до ст. 286 ч. 2 ККУ.