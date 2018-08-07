Голова ТОДА підписав розпорядження про створення ще однієї прилеглої до Тернополя ОТГ, яка включатиме п'ять сіл (відео)
Голова ТОДА Степан Барна підписав розпорядження про створення Підгороднянської територіальної громади Тернопільського району, яка включатиме 5 сіл.
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, громада об’єднає п’ять населених пунктів – Підгороднє, Довжанку, Домаморичі, Драганівку та Почапинці.
Це вже 45-те розпорядження про добровільне об’єднання територіальних громад в області, яке підписав очільник краю.
Він зазначив, що децентралізація – це перш за все можливості для місцевих жителів, адже ті кошти, які тепер надходять до місцевих бюджетів, безпосередньо скеровують на розвиток громади.
«Децентралізація була, є і буде елементом нашої спільної політики. Коли ми говоримо сьогодні про наповнення бюджетів, то якщо у 2014 році ми починали з власних доходів усіх рівнів бюджетів приблизно в 900 млн грн, то цей рік очікуємо завершити з 3,8 млрд грн. Зрозуміло, що ці кошти дають стимул для розвитку громад і є можливість вирішувати комплекс питань по соціальній інфраструктурі, по освітленню вулиць тощо. Але разом із цим розпорядженням ми не тільки передаємо повноваження, але й відповідальність та зобов’язання. Тому прошу також це розуміти і з цим працювати», – наголосив Барна.