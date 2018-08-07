Голова ТОДА підписав розпорядження про створення ще однієї прилеглої до Тернополя ОТГ, яка включатиме п'ять сіл (відео)

Це вже 45-те розпорядження про добровільне об’єднання територіальних громад в області, яке підписав очільник краю.

Голова ТОДА Степан Барна підписав розпорядження про створення Підгороднянської територіальної громади Тернопільського району, яка включатиме 5 сіл.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, громада об’єднає п’ять населених пунктів – Підгороднє, Довжанку, Домаморичі, Драганівку та Почапинці.

Це вже 45-те розпорядження про добровільне об’єднання територіальних громад в області, яке підписав очільник краю.

Він зазначив, що децентралізація – це перш за все можливості для місцевих жителів, адже ті кошти, які тепер надходять до місцевих бюджетів, безпосередньо скеровують на розвиток громади.

«Децентралізація була, є і буде елементом нашої спільної політики. Коли ми говоримо сьогодні про наповнення бюджетів, то якщо у 2014 році ми починали з власних доходів усіх рівнів бюджетів приблизно в 900 млн грн, то цей рік очікуємо завершити з 3,8 млрд грн. Зрозуміло, що ці кошти дають стимул для розвитку громад і є можливість вирішувати комплекс питань по соціальній інфраструктурі, по освітленню вулиць тощо. Але разом із цим розпорядженням ми не тільки передаємо повноваження, але й відповідальність та зобов’язання. Тому прошу також це розуміти і з цим працювати», – наголосив Барна.