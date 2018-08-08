На Тернопільщині госпіталізували двох осіб внаслідок зіткнення іномарки з вантажівкою (фото)

14:03, 08 серпня 2018
Тернопіль
107 0

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП трапилася сьогодні близько 11 год на дорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Audi на іноземній реєстрації не дотримався дистанції, порушив швидкісний режим, не встиг пригальмувати та врізався у КамАЗ, який рухався попереду в напрямку Тернополя.

На момент аварії в салоні легкового автомобіля перебував водій та пасажир. Їх з саднами та забоями бригада швидкої госпіталізувала до лікарні.

Триває слідство відповідно до статті 286 частина 1 ККУ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ДТП#Тернопільщина