На Тернопільщині госпіталізували двох осіб внаслідок зіткнення іномарки з вантажівкою (фото)

За попередньою інформацією, водій автомобіля Audi на іноземній реєстрації не дотримався дистанції, порушив швидкісний режим та врізався у КамАЗ.

На Тернопільщині госпіталізували двох осіб внаслідок зіткнення іномарки з вантажівкою.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП трапилася сьогодні близько 11 год на дорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Audi на іноземній реєстрації не дотримався дистанції, порушив швидкісний режим, не встиг пригальмувати та врізався у КамАЗ, який рухався попереду в напрямку Тернополя.

На момент аварії в салоні легкового автомобіля перебував водій та пасажир. Їх з саднами та забоями бригада швидкої госпіталізувала до лікарні.

Триває слідство відповідно до статті 286 частина 1 ККУ.