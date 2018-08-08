На Тернопільщині перекинувся автомобіль, троє людей потрапили до лікарні (фото)

Правоохоронці встановлюють причини автопригоди.

На Тернопільщині перекинувся автомобіль, троє людей потрапили до лікарні.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася на автодорозі Підгайці-Бережани 7 серпня.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що біля села Посухів Бережанського району водій Mitsubishi Space Wagon не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням і авто виїхалоа на узбіччя дороги, де перекинулося.

В результаті водій та двоє пасажирів 2002 років народження отримали тілесні ушкодження. У водія, окрім струсу й закритої черепно-мозкової травми, відкритий перелом плеча, ребер, забій серця та селезінки, гематоми. Його госпіталізували у відділ інтенсивної терапії.

Правоохоронці встановлюють причини автопригоди. У водія відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.