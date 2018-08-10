На Тернопільщині затримали 52-річного водія, який спричинив загибель перехожого і втік з місця ДТП

Потерпілий житель райцентру 1955 року народження помер на місці ДТП ще до приїзду швидкої.

На Тернопільщині затримали 52-річного водія, який який спричинив загибель перехожого, і втік з місця ДТП.

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління поліції, 8 серпня у Кременці близько 23.15 водій автомобіля Renault Kangoo збив перехожого, після чого тіло потерпілого за інерцією відкинуло на передній бампер вантажного автомобіля марки Volvo, який рухався за легківкою. Водій вантажівки не зміг загальмувати одразу, оскільки перевозив сільськогосподарську техніку, і протягнув чоловіка ще метрів 30.

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Потерпілий житель райцентру 1955 року народження помер на місці ДТП ще до приїзду швидкої.

Автомобіль, причетний до ДТП, оперативники знайшли на станції технічного обслуговування за 2 км від місця інциденту у селі Млинівці.

Через 6 год правоохоронці вийшли на слід ймовірного водія, 52-річного уродженця Львівської області. У скоєному він зізнався. Чи дійсно саме він був за кермом встановить медекспертиза.

Підозрюваний стверджує, що не помітив людину, а вважав, що пошкодив дзеркало, зачепивши вантажівку.

За попередніми даними на ділянці дороги, де трапилася аварія, є ліхтарі, але на тому відрізку шляху, де збили чоловіка, вони не працювали.

Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 ч. 2 ККУ.