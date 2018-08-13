У Тернополі під колесами авто загинула жінка (фото)
10:18, 13 серпня 2018Тернопіль
217 0
За попередніми даними, водій був тверезим.
У Тернополі під колесами авто загинула 63-річна жінка, яка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу.
.Читайте такожНа Тернопільщині у ДТП загинув 70-річний водій (фото)
Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, учора 12 серпня о 22.25 год на вул. Тарнавського водій 1971 року нарождення, керуючи автомобілем Kia Carens на номерних знаках з польською реєстарцією, поза межами пішохідного переходу здійснив наїзд на жінку.
Потерпіла загинула на місці ДТП.
За попередніми даними, водій був тверезим.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter