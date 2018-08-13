У Тернополі під колесами авто загинула жінка (фото)

За попередніми даними, водій був тверезим.

У Тернополі під колесами авто загинула 63-річна жінка, яка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, учора 12 серпня о 22.25 год на вул. Тарнавського водій 1971 року нарождення, керуючи автомобілем Kia Carens на номерних знаках з польською реєстарцією, поза межами пішохідного переходу здійснив наїзд на жінку.

Потерпіла загинула на місці ДТП.

За попередніми даними, водій був тверезим.