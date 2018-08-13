У Тернополі під колесами авто загинула жінка (фото)

10:18, 13 серпня 2018
Тернопіль
217 0

.Читайте такожНа Тернопільщині у ДТП загинув 70-річний водій (фото)

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, учора 12 серпня о 22.25 год на вул. Тарнавського водій 1971 року нарождення, керуючи автомобілем Kia Carens на номерних знаках з польською реєстарцією, поза межами пішохідного переходу здійснив наїзд на жінку.

Потерпіла загинула на місці ДТП.

За попередніми даними, водій був тверезим.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Тернопіль#ДТП