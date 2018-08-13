Ремонт траси М-09 завершать до середини вересня - Тернопільська ОДА (фото)

Дорога М-09 Тернопіль– Львів– Рава-Руська є частиною проекту GO Highway. Дана магістраль утворить транснаціональний коридор і з’єднає два моря – Балтійське і Чорне.

Завершити усі роботи на трасі на дорозі М-09 Тернопіль–Львів–Рава-Руська планується до середини вересня.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, під час перевірки якості ремонтних робіт голова Тернопільської обласної держадміністрації (ОДА) Степан Барна наголосив, що дорога М-09 – одна зі стратегічних доріг, котра зв’язує Тернопіль з Євросоюзом.

На цей напрямок торік було спрямовано понад 300 млн грн. І цього року дофінансовано ще на суму 75 млн грн відповідно до постанови КМУ щодо здійснення реконструкції даної магістралі.

«Ми очікуємо завершення робіт по встановленню верхнього шару щебенево-мастикового асфальтобетону до кінця серпня. У вересні вже вийдемо з тим, що маємо завершити процес із встановлення розмітки, і відповідно здійснення заходів безпеки, тобто встановлення дорожніх знаків, відбійників тощо. Сподіваємося, що на цьому напрямку завершимо роботи вже до середини вересня цього року», – сказав голова ОДА.

Як повідомляв УНІАН, дорога М-09 Тернопіль– Львів– Рава-Руська є частиною проекту GO Highway. Дана магістраль утворить транснаціональний коридор і з’єднає два моря – Балтійське і Чорне. На Тернопільщині її протяжність – 39 км.

Підрядником, який виконує роботи, є компанія «Техно-Буд-Центр».