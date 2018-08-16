У Тернополі на дитячому майданчику патрульні затримали психічно хворого чоловіка з пістолетом (фото)

У Тернополі на дитячому майданчику патрульні затримали психічно хворого чоловіка з пістолетом.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, виклик про те, що чоловік, який раніше перебував на обліку в психоневрологічній лікарні, може мати при собі зброю, надійшов спецлінії 102 з вул. Симоненка близько 16 год.

Прибувши на місце події, патрульні виявили громадянина на дитячому майданчику, який підходив за описом заявниці. У руках він тримав пакет, з якого виглядала рукоятка предмета, схожого на пістолет. Патрульні намагалися якнайшвидше звідти забрати чоловіка, щоб не злякати дітей.

На місце події викликали бригаду медиків психоневрологічної лікарні. Предмет, схожий на пістолет, вилучили експерти. Слідчі з'ясовують усі деталі події. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.