Чотирьом тернополянам дане звання присвоєно посмертно.

Тернопільська міська рада присвоїла п’ятьом тернополянам звання «Почесний громадянин міста Тернополя».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні депутатами міської ради на позачерговій сесії.

Чотирьом тернополянам дане звання присвоєно посмертно.

Зокрема за вагомий особистий вклад у становленні української державності та мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України звання «Почесний громадянин міста Тернополя» присвоєно учаснику АТО, полковнику СБ України Руслану Муляру, військовослужбовцю, учаснику Революції Гідності Андрій Стойку та учаснику бойових дій, полковнику медичної служби, заслуженому лікарю України Олександру Харі.

За внесок у розвито міста почесне звання також отримали заступник директора з навчально-тренувальної роботи комунального закладу «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа «Екстрім» Володимир Ліщук та посмертно – науковець, активіст, депутат міської ради першого демократичного скликання Ярослав Гап’юк.