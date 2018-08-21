У Тернополі роми пограбували жінку, відібравши у неї гаманець із 30 тисячами гривень

11:13, 21 серпня 2018
Тернопіль
622 0
Охоронці порядку затримали ймовірних грабіжників та викликали на місце слідчо-оперативну групу / фото НПУ

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, учора вдень на спецлінію 102 надійшло повідомлення від громадянки про те, що на вул. Живова четверо невідомих осіб ромської національності відібрали у неї гаманець.

Читайте такожВ Україні в таборах проживають понад 100 тисяч ромів - голова Нацполіції

Інспекторам, які прибули за вказаною адресою, заявниця надала детальний опис зловмисників. Патрульні вже за кілька хвилин виявили 4 невідомих, схожих за орієнтуванням, на вул. Пироговій.

Під час поверхневої перевірки патрульні виявили у них майже 30 тис. грн, які вони ховали у шкарпетках. 

Охоронці порядку затримали ймовірних грабіжників та викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Тернопіль#грабіж#роми