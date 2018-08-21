У Тернополі роми пограбували жінку, відібравши у неї гаманець із 30 тисячами гривень

Награбоване роми ховали у шкарпетках.

У Тернополі роми пограбували жінку, відібравши у неї гаманець із 30 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, учора вдень на спецлінію 102 надійшло повідомлення від громадянки про те, що на вул. Живова четверо невідомих осіб ромської національності відібрали у неї гаманець.

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Інспекторам, які прибули за вказаною адресою, заявниця надала детальний опис зловмисників. Патрульні вже за кілька хвилин виявили 4 невідомих, схожих за орієнтуванням, на вул. Пироговій.

Під час поверхневої перевірки патрульні виявили у них майже 30 тис. грн, які вони ховали у шкарпетках.

Охоронці порядку затримали ймовірних грабіжників та викликали на місце слідчо-оперативну групу.