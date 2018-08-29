На Тернопільщині кількість першокласників збільшилась на 20%

Загалом у 2018/2019 навчальному році в області функціонуватиме 727 денних закладів загальної середньої освіти, у яких навчатиметься 108,7 тис. учнів.

На Тернопільщині кількість першокласників порівняно з минулим роком збільшилась на 2 тис. (20%) до 12,2 тис.

Читайте такожНа Тернопільщині влада обіцяє звільняти керівників шкіл, в яких з батьків вимагатимуть кошти на облаштування початкових класів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час колегії облдержадміністрації повідомила начальник обласного управління освіти Ольга Хома.

«Збільшилась і кількість старшокласників. Учні почали відповідальніше ставитися до навчання і вже не бояться іти на ЗНО. Тому чимало дітей вирішили продовжити навчання в школі, а не йти в ПТУ», – повідомила Хома.

Водночас, за її даними, в новому навчальному році зменшилась кількість шкіл через те, що в них навчалося надто мало дітей.

«Місцеві ради прийняли рішення про ліквідацію восьми загально-освітніх шкіл І-го ступеня та Доброводівського районного комунального технічного ліцею в Збаразькому районі. Ще у 6-ти школах понизили ступінь. Водночас я прошу керівників громад не ліквідовувати школи, де є лише 1-4 класи, навіть якщо туди ходить мало дітей, бо для малих дітей важливо, щоб навчальний заклад був якнайближче до їхньої домівки», – зауважила Хома.

Загалом у 2018/2019 навчальному році в області функціонуватиме 727 денних закладів загальної середньої освіти, у яких навчатиметься 108,7 тис. учнів.

Зокрема в сільській місцевості діятиме 29 опорних шкіл та їх 72 філії.

Хома також повідомила, що на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти «Нова українська школа» на 2018 рік області виділено 106,2 млн грн. Вказані кошти спрямовані на закупівлю шкільних автобусів, яких на Тернопільщині вже є 56, придбання комп’ютерної техніки, дидактичних матеріалів, сучасного обладнання та меблів, підвищення кваліфікації вчителів.

За даними начальника обласного управління освіти, всі навчальні заклади області повністю готові до початку навчального року, 85% з них готові вже і до опалювального сезону.