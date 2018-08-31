На Тернопільщині за 3,5 млн грн модернізували відділення територіального центру надання соціальних послуг (фото)

На даний час у відділенні проживають 23 особи, які забезпечені чотириразовим повноцінним харчуванням, цілодобовим медичним наглядом та хорошими житлово-побутовими умовами проживання.

На Тернопільщині за 3,5 млн грн модернізували відділення територіального центру надання соціальних послуг у селі Галущинці Підволочиського району.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, кошти, виділені із субвенції на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, спрямували на будівництво харчового блоку, та господарських приміщень, а також на облаштування крісла-підйомника для осіб з обмеженими можливостями.

На даний час у відділенні проживають 23 особи, які забезпечені чотириразовим повноцінним харчуванням, цілодобовим медичним наглядом, хорошими житлово-побутовими умовами проживання. Після реконструкції, кількість ліжко-місць вдалося збільшити до 30-ти.

Заступник голови облдержадміністрації Світлана Беспоповцева підкреслила, що відкриття даного центру, який належить до Підволочиської об’єднаної територіальної громади, є результатом спільних зусиль держави й громади, які зуміли створити комфорт і належні умови для перебування тут літніх людей.

«Запроваджена Президентом України та Урядом України реформа децентралізації продемонструвала, як за останні роки збільшилися місцеві бюджети. Власне, на прикладі Підволочиської об’єднаної селищної громади говоримо, що впродовж трьох років лише на реалізацію проектів із формування інфраструктури ОТГ держава виділила понад 24 млн грн. Ці кошти були спрямовані на 30 проектів у 23-ох населених пунктах, які входять до громади», – зауважила Беспоповцева.

У свою чергу голова Підволочиської громади Віталій Дацко додав, що це вже третій об’єкт, який вдалося реалізувати у Галущинцях. До того відкрили водонапірну башту з водогоном та відремонтували актову залу у сільському клубі.