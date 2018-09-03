На Тернопільщині викрили сільсько-господарське підприємство, яке не сплатило 1,2 млн грн податків
11:08, 03 вересня 2018Тернопіль
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Службова особа підприємства здійснювала безпідставне завищення податкового кредиту та заниження податкових зобов’язань з податку на додану вартість.
Фото УНІАН
На Тернопільщині викрили сільсько-господарське підприємство, яке не сплатило 1,2 млн грн податків.
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Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, службова особа підприємства здійснювала безпідставне завищення податкового кредиту та заниження податкових зобов’язань з податку на додану вартість при складанні податкової звітності та нарахуванні відповідного податку.
За результатами досудового розслідування збитки, завдані державі, відшкодовані у повному обсязі, а службова особа підприємства постане перед судом за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
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